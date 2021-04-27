572 ألف وفاة و35.5 مليون إصابة بكورونا في أمريكا

أفاد إحصاء مستقل لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وصل إلى 32.119.748 مليون والوفيات إلى 572.625، وفقا.

وقالت السلطات الصحية في أمريكا، إن الأرقام التي سجلت أمس الاثنين، تشهد زيادة بـ 431 وفاة و43.669 إصابة جديدة مقارنةً مع الأحد.

وكانت كاليفورنيا، تعد أكثر الولايات تضررا من الوباء، بـ 61482 وفاة، و 3.733.005 ملايين إصابة.