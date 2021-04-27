Advertisements

572 ألف وفاة و35.5 مليون إصابة بكورونا في أمريكا

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:46 ص
أمريكا
أمريكا
وكالات
Advertisements

أفاد إحصاء مستقل لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وصل إلى 32.119.748 مليون والوفيات إلى 572.625، وفقا.

 

وقالت السلطات الصحية في أمريكا، إن الأرقام التي سجلت أمس الاثنين، تشهد زيادة بـ 431 وفاة و43.669 إصابة جديدة مقارنةً مع  الأحد.

 

وكانت كاليفورنيا، تعد أكثر الولايات تضررا من الوباء، بـ 61482 وفاة، و 3.733.005 ملايين إصابة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هوبكنز فيروس كورونا أمريكا إصابات كورونا

أخبار تهمك

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

منذ حوالي 13 ساعة

الحسم يقترب.. موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الليجا الإسبانية

منذ 41 دقيقة

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة كارتيرون وأسامه نبيه في الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

بيراميدز يستعد لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مصرع وإصابة شخصين في حادث قطار بالسويس

منذ حوالي 10 ساعات

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

ضربة مدوية.. الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام المصري

منذ حوالي 12 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

المكسيك تسجل أكثر من 700 حالة وفاة بكورونا

أمريكا تسجل أكثر من 155 ألف إصابة جديدة بكورونا

أمريكا تعلن ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا إلى 283.6 ألفا

أمريكا: وفيات كورونا تتخطى 401 ألف

446 ألف حالة وفاة بكورونا في أمريكا

2.35 مليون وفاة و107.3 ملايين إصابة بكورونا حول العالم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:23 ص

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

01:04 ص

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

02:00 ص

مفاجأة جديدة بشأن أزمة كارتيرون وأسامه نبيه في الزمالك

11:01 ص

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

11:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى