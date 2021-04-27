المصيلحي يقرر خوض انتخابات اتحاد الكارتية على منصب الرئيس

بعد مشاورات ومباحثات مع اسرة الكاراتية بجمهورية مصر العربية استجاب رجل الأعمال الكابتن محمد المصيلحي بطل الكاراتية وعضو أندية هليوبوليس والصيد والزمالك بالقاهرة والجيزة لرأي الغالبية العظمي بضرورة خوض غمار إنتخابات الإتحاد المصري للكاراتية خلال دورتة القادمة علي منصب الرئيس بمشيئة الله تعالى .





ويتميز الكابتن محمد مصيلحي بأن لة تاريخ مشرف ومليئ بالإنجازات منذ بدأ ممارسة الكاراتيه عام 1971 مع الكابتن عاشور موسى وكان لقبه فى ذاك الوقت بالحرس الجمهورى *عاشور قلب الاسد* لما يتميز بة من قوة ومهارات وتكنيكات عالية المستوي بمركز شباب عابدين وقرية ألماى بالمنوفية ثم الحبانية والسيدة زينب حتى اسود ١ ثم إلى نادي الزمالك حيث انة كان عضوا بالنادي وبعد ذلك جامعة القاهرة لمدة عامين ٨١ و ٨٢ والرحلة الاخيرة إتحاد الشرطة الرياضي ونادي هليوبوليس مع الكابتن الكبير المحترم *المستشار زكريا عبد العزيز* حيث تميز الكابتن محمد المصيلحي لاعبا ومدربا ورئيسا لأجهزة الكاراتية باعرق وأكبر أندية مصر وهيئاتها علي كافه المستويات المحلية والعربية والأفريقية والدولية.





فالكابتن محمد المصيلحي بطل من ابطال مصر فى القاهرة والجيزة والجمهورية والمنتخب لسنوات عديدة وعضو المنتخب القومي المصري لأكثر من 10 سنوات فهو خبير ومن اكبر الخبراء وحاصل على درجة الحزام الاسود السابع منذ اكثر من 15 عام تقريبا.





ومن حيث العمل فهو محاضر بمعهد تدريب الضابط لأكثر من عشرون عام اما العمل الحالى فهو رئيس مجلس إدارة وعضوا منتدبا لكبري الشركات ومستشار امن . .





ومن متطلبات عمله فقد صال وجال في معظم قارات العالم الخمس من خلال سفره الي العديد من دول العالم المختلفة لعد العديد من الصفقات مع كبري الدول فهو علي دراية جيدة بالعالم الخارجي بتعاملاتة الطيبة مع الجميع.





ويتميز محمد المصيلحي عن غيرة بان لة علاقات واسعة المجال علي كافة المستويات محليا وعربيا وافريقيا ودوليا نظرا لطبيعة عملة كرئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا وخبيرا ومستشارا يستطيع من خلالها دعم المنتخبات الوطنية والمدربين والحكام من أجل الفوز بالبطولات الدولية.





كما يتميز الكابتن محمد المصيلحي بسلاستة في الادارة الرياضية الحديثة مع الحزم والتحفيز الذي يساعد علي تحقيق الانجازات الي جانب حبه الشديد لرياضة الكاراتية ويهدف من ترشحة لرئاسة الإتحاد في المقام الاول الي عودة روح الود والكرامة لكل فرد من اسرة الكاراتيه لرفع علم مصر عاليا خفاقا في كافة المحافل الدولية لتتربع مصر علي عرش الكاراتية في العالم بأبنائها الشرفاء المخلصين من اللاعبين والمدربين والحكام والاداريين واولياء الامور الذين يسهرون ليل نهار من اجل فوز ابنائهم.





كما أن لترشح الكابتن محمد المصيلحي لرئاسة الاتحاد المصري الكاراتية هدف هام وحيوي وهو لم شمل اسرة الكاراتية ليكونوا علي قلب رجل واحد من اجل نجاح مصرنا الحبيبة الغالية وتكاتف ابنائها وبناتها لتحقيق هدف واحد وهو رفع علم الدولة المصرية ودعم قياداتها الحكيمة والرشيدة.





وكان الكابتن محمد المصيلحي قد اعلن ترشحة امام حشد كبير من السادة المدربين والحكام واللاعبين من كافة محافظات مصر . وعقد بعدها الكابتن محمد المصيلحي العديد من اللقاءات والاجتماعات علي كافة المستويات واجري ايضا العديد من الاتصالات خلال الفترة القليلة السابقة.





و سيجرى خلال الفترة المقبلة العديد من اللقاءات في كافة محافظات مصر متوجها لزملائه المدربين والحكام يليها عمل لقاءات موسعة مع السادة مجالس ادارات الاندية اعضاء الجمعية العمومية الموقرين من اجل كسب ثقة الجميع لهدف واحد وهو دعم مصر متمثلة في بناء اجيال قادرة علي تحمل المسئولية المستقبل القريب .





وحصل الكابتن محمد مصيلحي علي العديد من الدورات التدريبية المحلية والعربية والأفريقية والدولية علي يد أكبر الخبراء والمختصين علي مستوي العالم فى الكاراتية وفنون القتال والدفاع عن النفس.





وفى مجال العمل حصل علي العديد من دورات وفرق الحراسات والامن والقيادة من متخصصين مصرين بمصر

ودولين بالخارج .





وتخرج علي يدي الكابتن محمد المصيلحي العديد من اللاعبين الأبطال والمدربين الذين يتقلدون حاليا تدريب المنتخبات الوطنية المصرية وحققوا العديد من الميداليات العالمية النادرة.





وينتمي الكابتن محمد المصيلحي إلي أعرق عائلات محافظة المنوفية وهي عائلة المصيلحى( بالمصيلحة ) .





الجدير بالذكر أن الكابتن محمد المصيلحي تولي رئاسة جهاز الكاراتية بكل من اندية هليوبلس ونادي الزمالك لأكثر من ١٢ عاما متطوع اى بدون *اجر* . .