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إحالة خادمة وصديقها للمحكمة لسرقتهما سيارة كوكي مجدي شقيقة الفنانة روبى

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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إحالة خادمة وصديقها للمحكمة لسرقتهما سيارة كوكي مجدي شقيقة الفنانة روبى



أحالت نيابة القاهرة الجديدة، خادمة استعانت بعاطل وسرقت سيارة شقيقة الفنانة روبى بمنطقة التجمع وذلك للمحاكمة العاجلة.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغًا من الفنانة كوكى شقيقه الفنانة روبى، يفيد بسرقة سيارتها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خادمتها بعدما تمكنت من سرقة مفتاح السيارة خلال وجودها بالمنزل، ثم سلمته لصديقها الذي تمكن من الهروب بالسيارة.

وأضافت التحريات أنه عندما انتبهت المجني عليها لعدم وجود مفتاح السيارة ادعت الخادمة أنها لا تعرف عنه شيئًا. 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي قررت حبسهما على 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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