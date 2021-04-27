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الحكومة تحسم الجدل بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية نتيجة زيادة أسعار البنزين

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم، حقيقة ما تداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية نتيجة زيادة أسعار البنزين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية نتيجة زيادة أسعار البنزين.

وشددت الوزارة على استقرار أسعار السلع الأساسية بكافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي دون أي زيادات، بل وطرحها بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنحو 15%، فيما تصل نسبة التخفيض إلى 25% لبعض السلع، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة، مُشيرةً إلى تشديد الرقابة على كافة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية وكذلك الأسواق بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

وفي سياق متصل، تم صرف ما يقرب من 90% من الحصص التموينية عن شهر أبريل 2021، حيث يتم صرف نحو 28 سلعة ضمن المقررات التموينية على رأسها السلع الأساسية (الزيت، السكر، الأرز، المكرونة)، ليختار من بينها المواطن بحرية دون إجبار أو تقيد بسلع بعينها، فضلًا عن ضخ جميع السلع الغذائية واللحوم المجمدة والطازجة والدواجن والخضر والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية على مستوي الجمهورية، بالإضافة إلى ضخ كميات كبيرة من مستلزمات شهر رمضان، بالمجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها إلى 1350 مجمعًا على مستوى الجمهورية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.
الحكومة تحسم الجدل بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية نتيجة زيادة أسعار البنزين
الحكومة تحسم الجدل بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية نتيجة زيادة أسعار البنزين

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