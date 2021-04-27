Advertisements

ضبط 17 قطعة سلاح ناري بحوزة 13 متهما بأسيوط

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لعدد من قرى مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط (17) قطعة سلاح نارى بحوزة (13) متهما، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.



جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وخاصة أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية.

أخبار تهمك

عاجل.. مصرع وإصابة شخصين في حادث قطار بالسويس

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة كارتيرون وأسامه نبيه في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ يوم

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يستعد لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

ضربة مدوية.. الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام المصري

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 م

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

08:23 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

01:04 ص

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

02:00 ص

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى