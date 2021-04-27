ضبط 17 قطعة سلاح ناري بحوزة 13 متهما بأسيوط

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لعدد من قرى مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط.



أسفرت جهود الحملة عن ضبط (17) قطعة سلاح نارى بحوزة (13) متهما، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.







جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وخاصة أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية.



