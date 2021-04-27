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موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي فى نصف نهائى دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 12:02 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
محمد جمال
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يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء فى مباراة قوية بين الفريقين.

وتقام مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 إبريل فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

وتنطلق اليوم الثلاثاء مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بلقاء قوي بين ريال مدريد وتشيلسي.

ويذكر أن باريس سان جيرمان الفرنسي صعد بعدما تأهل على حساب فريق بايرن ميونيخ الألماني، بينما صعد فريق مانشستر سيتي على حساب فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

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