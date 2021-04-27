السيطرة على حريق نشب بمنزل في قنا

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية، على حريق نشب في منزل بقرية الدهسة بمركز فرشوط في محافظة قنا.

وتلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا يفيد نشوب حريق في منزل بقرية الدهسة بمركز فرشوط في محافظة قنا، حيث تم انتقال قوات الحماية المدنية، والدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه قبل امتداده الى المنازل المجاورة، والذي عن خسائر غرفه نوم، دون وقوع إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

