شيخ الأزهر: هناك نهي نبوي صريح للمغالاة في التدين والعبادة (فيديو)

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الحكماء المسلمين، إن الله لا يكلف الإنسان من الأوامر إلا بالقدر الذي يستطيع الوفاء به، وتتسع له قواه وطاقته ووقته، ولا يكلف الإنسان ما يعجز عنه ويحمله على الانقطاع وعدم الاستمرار.





وأضاف "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الحكمة النبوية بها ما يؤكد أن العمل القليل الدائم خير من الكثير المنقطع، وبها نهي صريح عن المغالاة في التدين والعبادة وذم واضح للتشدد والتنطع في الدين، منوهًا بأن النبي –صلى الله عليه وسلم- دعا على المتشددين بالهلاك حينما قال: " هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ. قَالَهَا ثَلَاثًا".



