Advertisements

شيخ الأزهر: هناك نهي نبوي صريح للمغالاة في التدين والعبادة (فيديو)

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الحكماء المسلمين، إن الله لا يكلف الإنسان من الأوامر إلا بالقدر الذي يستطيع الوفاء به، وتتسع له قواه وطاقته ووقته، ولا يكلف الإنسان ما يعجز عنه ويحمله على الانقطاع وعدم الاستمرار.

وأضاف "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الحكمة النبوية بها ما يؤكد أن العمل القليل الدائم خير من الكثير المنقطع، وبها نهي صريح عن المغالاة في التدين والعبادة وذم واضح للتشدد والتنطع في الدين، منوهًا بأن النبي –صلى الله عليه وسلم- دعا على المتشددين بالهلاك حينما قال: " هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ. قَالَهَا ثَلَاثًا".

وتابع شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الحكماء المسلمين، أن فلسفة الأمر في التشريع الإسلامي تتعارض مع محاولات التنميط، التي تروجها المذهبيات المنتشرة على الساحة الآن، وتحاصر بها حياة المسلم وتمثل عرض منفر ردئ لشرائع الإسلام وأحكامه، مشيرًا إلى أن صيغ النهي الواردة في الشريعة الإسلامية على قلتها لا تستلزم التحريم بدلالة تلقائية، فالتحريم تقرره القاعدة العامة في التشريع الأصل في الأشياء الإباحة، وأن تحريم أي شيء لا بد فيه من دليل قاطع يفيد التحريم فائدة صريحة.

أخبار تهمك

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ حوالي 16 ساعة

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ يوم

عاجل.. مصرع وإصابة شخصين في حادث قطار بالسويس

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

منذ حوالي 14 ساعة

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ 42 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة كارتيرون وأسامه نبيه في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يستعد لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة مدوية.. الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام المصري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 م

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

08:23 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

01:04 ص

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

02:00 ص

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى