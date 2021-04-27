مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على التشكيل المتوقع لفريقه الذي سيخوض به مواجهة الليلة أمام المصري.





ويحتضن ملعب الإسكندرية مواجهة قوية بين الأهلي والمصري البورسعيدي في المواجهة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر.





ومن المنتظر أن يدخل موسيماني مواجهة المصري بتشكيلة مكونة من:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: محمد هاني، رامى ربيعة، سعد سمير، أحمد رمضان "بيكهام".





خط الوسط : أليو ديانج، عمرو السولية ، محمد مجدى أفشة، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات.





خط الهجوم: محمد شريف.



