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القوات المسلحة تواصل تطهير وتعقيم المساجد الكبرى بمناسبة رمضان (فيديو)

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية مقطع فيديو يستعرض تفاصيل مواصلة القوات المسلحة عمليات تطهير وتعقيم المساجد الكبرى بمناسبة شهر رمضان.

وأوضح الفيديو أنه استكمالا لدور القوات المسلحة الوطني في مساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، واصلت الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة القيام بأعمال التطهير والتعقيم للأماكن التي يرتادها الكثير من المواطنين بشكل يومي في رمضان لتجنب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقامت عربات التطهير والتعقيم المتحركة والثقيلة وأطقم التطهير المحمولة بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لعدد من المساجد الكبرى التي تشهد إقبالًا من المصلين لأداء الشعائر خلال شهر رمضان المعظم حيث تم تطهير وتعقيم مسجد الفتح برمسيس، ومسجد النور بالعباسية، ومسجد عمر مكرم بالتحرير، ومسجد الخازندار بشبرا، ومساجد السيدة نفسية، والسيدة زينب، والسيدة عائشة.

وشملت أعمال التعقيم والتطهير واجهات المساجد والأرضيات والحوائط واستخدمت في أعمال التعقيم والتطهير المواد الكيماوية المطابقة للمواصفات القياسية بما يحقق أفضل النتائج

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