جامعة الإسكندرية: نعمل على تصنيع طلمبات مصرية بنسبة 100%

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، أن بروتوكول التعاون الذى وقعته الجامعة مؤخرًا مع الهيئة العربية للتصنيع، للتعاون فى مجالات معالجة وتحلية المياه واستخدامات الطاقة المتجددة، والذى يتم تنفيذه من خلال مركز تميز المياه بجامعة الإسكندرية، أسفر عن اتخاذ عدة خطوات تنفيذية، حيث يعمل فريق العمل بمركز تميز المياه بجامعة الإسكندرية على تصنيع طلمبات مصرية بنسبة 100%، وكذلك إنشاء مصنع لإنتاج الأغشية لتحلية المياه، بحيث يكون إضافة كبيرة على مستوى المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأضاف رئيس الجامعة أن هذا البروتوكول جاء بهدف تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة الصناعية والبحثية واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلى وتبادل الخبرات الفنية فى مجالات تحلية المياه والطاقة المتجددة لإيجاد بدائل غير تقليدية للموارد المائية، لافتًا أن هذا التعاون ساهم فى نجاح تصنيع الطلمبات بمكون مصرى 100%، ونجحت التجربة على محطات رفع المياه، وسوف يتم تطبيقها أثناء تطوير مشروع الريف المصري، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، ومبادرة مشروع تطوير القرى المصرية، وذلك فى إطار حرص الجامعة على المشاركة فى هذا المشروع القومى الكبير للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف المصرى والمناطق العشوائية، مؤكدًا أن الجامعة تسعد أن تكون جزء أصيل من هذه المبادرة.



ودعا قنصوه وكلاء الكليات إلى الاهتمام بمخرجات المشروعات البحثية داخل الكليات، والسعى إلى إنشاء شركات قائمة على مخرجات البحث العلمى، والعمل على تطبيقها مع الشريك الصناعى المناسب لتحقيق الاستفادة القصوى لخدمة وتطوير المجتمع.



واستعرض الدكتور فهمى شارل، الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالى للصحة العامة، إجراءات جامعة الاسكندرية الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال هذه الفترة، من خلال الالتزام الكامل بالتباعد وإرتداء الكمامات والتعقيم المستمر للمنشآت، والتكامل بين قطاعات الجامعة المختلفة فى التصدى لأنتشار الفيروس، ومتابعة تسجيل الفئات المستحقة لتلقى اللقاح، وإطلاق برامج توعوية داخل المجتمع الجامعي.



كما استعرض الدكتور شارل عدد من الملفات التى يتبناها القطاع، لتطوير القرى المصرية ومشاركة الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب فى هذا المشروع، كمحو الأمية وتقديم أوجه الرعاية الطبية والصيدلية والبيطرية والمشاركة المجتمعية وإطلاق برامج توعوية وخدمية للأهالي.



كما استعرض الدكتور عصام وهبه وكيل كلية الهندسة، تقرير عن زيارة وفد جامعة الإسكندرية لقرية بهيج ببرج العرب الأسبوع الماضى، ضمن مبادرة "حياة كريمة" تم خلالها زيارة الوحدة الصحية، ومركز الشباب، وتقديم برامج توعوية لأهالى القرية ودورات تدريبية فى الخياطة، ومحو الأمية، كما تم الاستماع لطلبات أهالى القرية وأهم المشكلات التى تواجههم وامكانية حلها.