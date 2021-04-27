3.121 ملايين وفاة و147.9 مليون إصابة بكورونا حول العالم

كشفت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن اقتراب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 147.9 مليونا حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي وُزعت حول العالم 1.04 مليار جرعة.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصل إجمالي الإصابات إلى 147.881 مليون، في حين اقترب عدد المتعافين من 85.6 مليون، وبلغ عدد الوفيات 3.121 ملايين.

وكانت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء، أظهرت من جهة أخرى، إعطاء أكثر من 1.04 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.