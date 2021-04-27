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14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم الثلاثاء مواجهة ريال مدريد ضد تشيلسي والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

ستُنقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا ويعلق عليها المعلق الجزائري الكبير حفيظ دراجي.

في الوقت الذي ستكون فيه المباراة متاحة عبر 13 قناة أخرى وهي :-


Sky Sports Main Event UK
TV2 Sport Premium 1 HD
Diema Sport 2 HD
SuperSport Maximo 1
Idman Azerbaycan
beIN Sports HD 1 English
Sky Sports Ultra HD (4K)
RMC Sport 1
Premier Sport HD Slovakia
Sky Sports Premier League UK
beIN Sports Connect
S Sport 1 HD
SuperSport LaLiga HD

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