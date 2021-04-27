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وزارة التضامن تحذر من رسائل هاتفية مزيفة تستهدف استغلال بيانات المواطنين

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي رسائل هاتفية تفيد تقديم وزارة التضامن الإجتماعي إعانات نقدية استثنائية وجوائز بقيمة 3000 جنيه لبعض الأسر من محدودي الدخل، حيث تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي عدم صحة هذه الرسائل الهاتفية المتداولة.

كما تؤكد وزارة التضامن الإجتماعي، أن الأرقام الهاتفية التي تقوم بإرسال تلك الرسائل مزيفة وغير تابعة للوزارة على الإطلاق، مشيرةً إلى أن كافة مستجدات المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة للاسر المستفيدة من برامجها يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للوزارة سواء البيانات الرسمية او عبر الموقع الإلكتروني للوزارة " moss.gov.eg"، أو عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحذر وزارة التضامن الإجتماعي المواطنين من الإنسياق خلف المواقع الإلكترونية أو الأرقام الهاتفية المزيفة التي تستهدف إستغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الرسائل.

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