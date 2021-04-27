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الشهيد الــ485.. "الأطباء" تنعى طبيب بمعهد العجمي العالي للعلوم الإدارية بالإسكندرية

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور سعد رشدان محمد نصير، طبيب بمعهد العجمي العالي للعلوم الإدارية بالاسكندرية، والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.


وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور سعد رشدان محمد نصير، الطبيب رقم الــ(485)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.


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