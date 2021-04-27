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الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير زورق مفخخ بمياه البحر الأحمر

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 12:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسير عن بُعد بمياه البحر الأحمر قبالة ينبع، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلن التحالف العربي، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية بتجاه خميس مشيط، حسبما أفادت مصادر إعلامية.

 

 وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع السعودية، مقطع فيديو يوثق لحظة تدمير قوات التحالف العربي لطائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثيين أمس الخميس، تجاه المناطق المدنية والأعيان في المملكة.

 

وقال التحالف العربي، إنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية.

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

 

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تدمير زورق السعودية الدفاع السعودية البحر الأحمر

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