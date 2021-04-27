شريف فاروق يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البريد للاستثمار





أصدر الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البريد للاستثمار الذراع الاستثماري للهيئة القومية للبريد برئاسة عصام الدين محمد الوكيل- الخبير المصرفي واﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدب السابق للمصرف اﻟﻌرﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ - رئيساً لمجلس ادارة شركة البريد للاستثمار.





ويضم مجلس إدارة البريد للاستثمار لعضويته ممثلا عن البريد المصري كل من محمد أحمد كفافي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصرية للإستعلام الإئتمانى I-Score، أحمد فؤاد الخولي- مساعد رئيس مجلس إدارة البريد المصري للاستثمار والخزانة.





كما يضم تشكيل مجلس الادارة أيضا من ذوى الخبرة كلا من اللواء عمرو إسماعيل رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة ، المهندس حسام عبد اللاه موسي الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، المهندسة غادة مصطفي لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي ، والمهندس محمد نصر الدين محمد علي مساعد وزير الاتصالات للبنية المعلوماتية الدولية ، سالي رفعت - وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق ، وأخيرا المهندس عماد عزت سعد الله عضواً منتدباً للشركة.





الجدير بالذكر أن شركة البريد للاستثمار أحد الشركات المملوكة للبريد المصري ، وتعد الذراع الاستثمارى للهيئة وتم تأسيسها في عام 2006 ولها العديد من الشركات الاستراتيجة منها مساهمتها في شركة اتصالات مصر بنسبة 20% وكذا العديد من الشركات التى تدعم مجالات عمل البريد المصري مثل شركات تقنية المعلومات والامن ونقل الأموال وادارة المشروعات والمنشأت والتسويق.



