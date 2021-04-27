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شريف فاروق يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البريد للاستثمار

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أصدر الدكتور  شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البريد للاستثمار الذراع الاستثماري للهيئة القومية للبريد برئاسة  عصام الدين محمد الوكيل- الخبير المصرفي  واﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدب السابق للمصرف اﻟﻌرﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ -  رئيساً لمجلس ادارة شركة البريد للاستثمار.

ويضم مجلس إدارة البريد للاستثمار لعضويته ممثلا عن البريد المصري كل من محمد أحمد كفافي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصرية للإستعلام الإئتمانى I-Score، أحمد فؤاد الخولي- مساعد رئيس مجلس إدارة البريد المصري للاستثمار والخزانة.

كما يضم تشكيل مجلس الادارة أيضا من ذوى الخبرة كلا من اللواء عمرو إسماعيل رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة ، المهندس حسام عبد اللاه موسي الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، المهندسة غادة مصطفي لبيب  نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي ، والمهندس محمد نصر الدين محمد علي مساعد وزير الاتصالات للبنية المعلوماتية الدولية  ، سالي رفعت - وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق ،  وأخيرا المهندس عماد عزت سعد الله عضواً منتدباً للشركة.

الجدير بالذكر أن شركة البريد للاستثمار أحد الشركات المملوكة للبريد المصري ، وتعد الذراع الاستثمارى للهيئة وتم تأسيسها في عام 2006 ولها العديد من الشركات الاستراتيجة منها مساهمتها في شركة اتصالات مصر بنسبة 20% وكذا العديد من الشركات التى تدعم مجالات عمل البريد المصري مثل شركات تقنية المعلومات والامن ونقل الأموال وادارة المشروعات والمنشأت والتسويق.

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