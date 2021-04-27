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بايرن ميونخ يعلن رسميا اسم مدربه الجديد

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 12:00 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
وكالات
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كشف نادي بايرن ميونخ الألماني رسميا، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع جوليان ناجلسمان مدرب لايبزيج كمدير فني للبافاري بداية من الموسم المقبل ولمدة 5 سنوات.

سيخلف ناجلسمان (33 عاماً)، الذي قاد لايبزيغ إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا العام الماضي، هانز فليك، الذي سيترك بايرن في نهاية الموسم الحالي، برغبة شخصية رغم امتداد عقده حتى 2023.

وتوج هانز فليك مع بايرن ميونخ بخمس بطولات في الموسم الماضي بداية من دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني وبطولة كأس ألمانيا والسوبر الألماني والسوبر الأوروبي.

كما توج هذا الموسم ببطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في قطر.

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