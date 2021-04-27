صلاح ينافس على جائزة جديدة رغم تذبذب مستوى ليفربول





ظهر إسم الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي في قائمة اللاعبين المرشحين للحصول على واحدة من الجوائز الخاصة بالبريميرليج.





وفي الوقت الذي يعاني فيه الريدز من أزمة على مستوى النتائج السلبية شهدت قائمة اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الجولة الـ33 تواجد الدولي المصري.





ويتنافس صلاح على جائزة الأفضل في الجولة مع ثلاثة لاعبين وهم كليتشي إيهانشيو لاعب ليستر سيتي وماكولدريك لاعب شيفيلد يونايتد وكريم وود لاعب بيرنلي.





يذكر أن صلاح يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 20 هدفا، خلف نجم توتنهام، هاري كين، الذى ينفرد بالصدارة بـ21 هدفا.



