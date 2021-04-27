ارتفاع الصادرات المصرية للأردن بنسبة 12.2% خلال 2020

أعلنت منى عبود رئيس مكتب التمثيل التجاري فى الأردن، ارتفاع الصادرات المصرية للأردن بنسبة 12.2% خلال عام 2020 رغم تداعيات فيروس كورونا لتبلغ 495.4 مليون دولار في مقابل 441.5 مليون دولار خلال 2019.





وأضافت خلال ندوة إليكترونية للمجلس التصديري للأثاث، أن الواردات المصرية من الأردن سجلت تراجعاً العام الماضي بنسبة 4.5%، لتبلغ 120.9 مليون دولار مقابل 126 مليون دولار خلال 2019.





وأعلنت منى عبود رئيس المكتب التجاري المصري في الأردن، عن التجهيز لتنظيم زيارة لمستوردى الأثاث من الأردن إلى السوق المصرى بالتنسيق مع المجلس التصديرى للأثاث، لزيادة التعاون التجاري بين البلدين في قطاع صناعة الأخشاب والأثاث.





وبدوره استعرض محمد علاء مدير الخدمات الحكومية للمجلس التصديرى للأثاث، خلال الندوة، أهم الأرقام عن صادرات مصر من الأثاث للأردن والتى سجلت 11 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 13 مليون دولار عام 2019 متراجعًا 15 %





وأوضح خلال الندوة الإليكترونية التى انعقدت اليوم، أن صادرات المراتب سجلت 400 ألف دولار خلال 2020 مرتفعة من 200 ألف دولار خلال 2019، والأخشاب المصنعة سجلت مائة ألف دولار تقريباً 2020، ومنتجات خشبية أخرى سجلت متوسط 50 ألف دولار كمعدلات تصدير للأردن.







