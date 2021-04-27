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دورة ودية تجهز الأولمبي السعودي للأولمبياد

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن وجود دورة ودية سوف يخوضها المنتخب الأأوليمبي السعودي قبل خوض منافسات أولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو القادم.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية أن مدينة أبها سوف تستضيف تلك الدورة الودية مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه سوف يتم تحديد أسماء الفرق المشاركة في البطولة لاحقا.

كما أضافت أيضاً إلى أن سعد الشهري سيعلن عن أسماء الثلاثي الكبير المشارك مع الأوليمبي في الأولمبياد يوم الخامس عشر من شهر يونيو.

يُذكر أن المنتخب الأولمبي سوف يبدأ المعسكر الإعدادي تزامنًا مع المعسكر الاعدادي الذي سيخوضه المنتخب الأول في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

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