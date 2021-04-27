ألمانيا تسجل 3.3 ملايين إصابة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، 10976 إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا، ليصل الإجمالي إلى 3.310.301 ملايين.

ووفقًا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، تم تسجيل 344 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 81968.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.