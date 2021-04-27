Advertisements

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

حسم بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الأهلي التشكيلة التي سيخوض بها المارد الأحمر مواجهة المصري البورسعيدي التي تقام اليوم الثلاثاء لحساب مباريات بطولة الدوري المصري.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز الـ11 له في بطولة الدوري هذا العام ليزيد الضغط على متصدر الترتيب فريق نادي الزمالك الذي حصد 39 نقطة من 17 مواجهة.

هذا ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 33 نقطة جمعها بعد أن لعب 14 مباراة فقط ويأمل في أن يكمل مبارياته ويحقق الفوز بها ليستعيد صدارته.

ومن المُنتظر أن يلعب النادي الأهلي على النحو التالي :-

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، رامى ربيعة، سعد سمير، أحمد رمضان بيكهام (أحمد نبيل كوكا).

الوسط: أليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدى أفشة.

الهجوم: محمود كهربا، محمد شريف، حسين الشحات.

بينما ستلعب كتيبة على ماهر كالآتي :-

حارس المرمى: أحمد مسعود.

الدفاع: أحمد شوشة – عمرو موسى – كريم العراقي – حسن علي.

الوسط: فريد شوقي – إيزي إيميكا – سعيدو سمبوريه.

الهجوم: أحمد رفعت – أوستن أموتو – عمر كمال عبد الواحد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني ا مواجهة المصري الدوري المصري الممتاز الاهلي

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ يوم

مفاجأة جديدة بشأن أزمة كارتيرون وأسامه نبيه في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 19 ساعة

بيراميدز يستعد لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

منذ حوالي 14 ساعة

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ 42 دقيقة

عاجل.. مصرع وإصابة شخصين في حادث قطار بالسويس

منذ حوالي 11 ساعة

ضربة مدوية.. الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام المصري

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تشكيل المصري أمام الأهلي

إيهاب جلال يعلن تشكيل المصري أمام دجلة

إيهاب جلال يعلن قائمة المصري لمواجهة حرس الحدود

المصرى يقيد 23 لاعبا بقائمته الأفريقية استعدادا للكونفدرالية

تشكيل المصري أمام مصر المقاصة

التشكيل المتوقع للمصري البورسعيدي أمام بطل سيشل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 م

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

08:23 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

01:04 ص

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

02:00 ص

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى