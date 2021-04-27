التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي





حسم بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الأهلي التشكيلة التي سيخوض بها المارد الأحمر مواجهة المصري البورسعيدي التي تقام اليوم الثلاثاء لحساب مباريات بطولة الدوري المصري.





ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز الـ11 له في بطولة الدوري هذا العام ليزيد الضغط على متصدر الترتيب فريق نادي الزمالك الذي حصد 39 نقطة من 17 مواجهة.





هذا ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 33 نقطة جمعها بعد أن لعب 14 مباراة فقط ويأمل في أن يكمل مبارياته ويحقق الفوز بها ليستعيد صدارته.





ومن المُنتظر أن يلعب النادي الأهلي على النحو التالي :-





حارس المرمى: محمد الشناوي.





الدفاع: محمد هاني، رامى ربيعة، سعد سمير، أحمد رمضان بيكهام (أحمد نبيل كوكا).





الوسط: أليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدى أفشة.





الهجوم: محمود كهربا، محمد شريف، حسين الشحات.





بينما ستلعب كتيبة على ماهر كالآتي :-





حارس المرمى: أحمد مسعود.





الدفاع: أحمد شوشة – عمرو موسى – كريم العراقي – حسن علي.





الوسط: فريد شوقي – إيزي إيميكا – سعيدو سمبوريه.





الهجوم: أحمد رفعت – أوستن أموتو – عمر كمال عبد الواحد.