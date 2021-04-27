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قبل القرعة المرتقبة.. تعرف على نظام بطولة كأس العرب بمشاركة منتخب مصر

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 12:39 م
منتخب مصر
منتخب مصر
وكالات
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تقام اليوم الثلاثاء قرعة كأس العرب في نسختها الأولى والتي تقام في الفترة من 1 وحتى الثامن عشر من ديسمبر القادم.

وستقام مراسم القرعة في دار الأوبرا في الحي الثقافي "كتارا" بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور محدود تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا،، وبتواجد عدد من رؤساء الاتحادات وممثلين عن الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات المشاركة في البطولة.

وستجرى مباريات البطولة على ستة من الملاعب التي ستستضيف مباريات مونديال قطر 2022، حيث تعد كأس العرب فرصة مثالية لاختبار العمليات التشغيلية والمرافق قبيل منافسات النسخة الأولى من العرس العالمي في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وسيشارك في البطولة كل من قطر، البلد المستضيف، إلى جانب الجزائر، والبحرين، وجزر القمر، وجيبوتي، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وعمان، وفلسطين، والسعودية، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، وسوريا، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.

نظام القرعة

ستتجنب أفضل 10 منتخبات حسب التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خوض الأدوار التمهيدية، للتأهل مباشرة لدور المجموعات.

وتضم الفئة الأولى، المنتخبات العربية العشرة الأوائل في التصنيف العالمي، وهي تونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، وقطر، والسعودية، والعراق، والإمارات، وسوريا، وعمان.

أما بقية المنتخبات (13)، ستخوض الدور التمهيدي، من أجل تأهل 6 لدور المجموعات الذي يتكون من 16 منتخبا، وسيتم توزيعها على 4 مجموعات.

ووزعت اللجنة المنظمة، المنتخبات المشاركة على 4 مستويات بحسب تصنيفها، يضم الأول منتخب البلد المضيف "قطر"، إلى جانب تونس، الجزائر، والمغرب.

وجاء في المستوى الثاني مصر، والسعودية، والعراق، والإمارات، على أن يضم المستوى الثالث سوريا مع المتأهل من لقاء عمان والصومال، جيبوتي ولبنان، الأردن وجنوب السودان، والمستوى الرابع والأخير يضم المتأهل من لقاءات البحرين مع الكويت، موريتانيا واليمن، فلسطين وجزر القمر، ليبيا والسودان.

وتشهد القرعة تقسيم المنتخبات الـ16 المتأهلة، على 4 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، وبواقع فريق من كل مستوى، على أن تقام التصفيات أواخر نوفمبر في الدوحة، قبل أن ينطلق دور المجموعات بداية ديسمبر من العام الجاري.

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