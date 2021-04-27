غداً.. النجوم يواجه إنبى ودياً على بتروسبورت

يواصل الفريق الكروى الأول بنادى النجوم تدريباته اليومية تحت القيادة الفنية لعبدالناصر محمد تمهيدا لإستئناف مباريات الدرجة الثانية بعد انتهاء الشهر الكريم ، ويخوض الفريق مباراة قوية غدا أمام إنبى على بتروسبورت للوقوف على الحالى الفنية والبدنية للاعبين خاصة بعد المستوى الطيب الذى ظهر عليه الفريق أمام البنك الأهلى فى المباراة الودية الماضية.

وتمسك المدير الفنى للنجوم بمواجهة أكثر من فريق فى الدورى الممتاز لزيادة الخبرة والثقة لدى لاعبيه خصوصا فى ظل صغر السن لأكثر من 15 لاعب بالفريق.

ويحاول عبدالناصر محمد استغلال فترة توقف منافسات الدرجة الثانية فى علاج بعض الأخطاء الفنية التى اكشتفها فى اللاعبين عقب تولية المسؤلية خلفا لأحمد العجوز بعد عودته من رحلة تدريبة ناجحة فى الدورى العمانى مع بهلاء.

وكشفت مصادر مقربة من مدرب النجوم انه يمتلك عرضا من احد أندية الدورى الممتاز ومازالت المفاوضات قائمة بين الطرفين حتى الآن ولم تحسم بسبب الخلاف على بعض تفاصيل العقد.