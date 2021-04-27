Advertisements

11 مليون دولار صادرات الأثاث المصرية للأردن خلال 2020

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلنت نهى نهاد المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للأثاث، أن السوق الأردنى يعتبر سادس سوق يستقبل واردات الأثاث المصرى، مشيرة إلى أهمية التواصل الدائم مع الجانب الأردنى لبحث إيجاد وسائل جديدة لزيادة التعاون التجارى لقطاع الأثاث بين البلدين.

وبدوره استعرض محمد علاء مدير الخدمات الحكومية للمجلس التصديرى للأثاث، خلال ندوة إليكترونية نظمها المجلس اليوم بمشاركة ممثلين عن الجانب الأردنى وبحضور منى عبود رئيس المكتب التجارى في الأردن، أهم الأرقام عن صادرات مصر من الأثاث للأردن والتى سجلت 11 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 13 مليون دولار عام 2019 متراجعًا 15 %

وأوضح خلال الندوة الإليكترونية التى انعقدت اليوم، أن صادرات المراتب سجلت 400 ألف دولار خلال 2020 مرتفعة من 200 ألف دولار خلال 2019، والأخشاب المصنعة سجلت مائة ألف دولار تقريباً 2020، ومنتجات خشبية أخرى سجلت متوسط 50 ألف دولار كمعدلات تصدير للأردن.

أخبار تهمك

ضربة مدوية.. الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام المصري

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

منذ حوالي 14 ساعة

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

بيراميدز يستعد لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة كارتيرون وأسامه نبيه في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مصرع وإصابة شخصين في حادث قطار بالسويس

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 م

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

08:23 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

01:04 ص

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

02:00 ص

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى