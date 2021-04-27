أهالي السويس يشيعون جنازة الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية

شيع أهالى السويس، جنازة الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالمحافظة فى حرب اكتوبر 73، اليوم الثلاثاء، من مسجد الجامع الكبير بمنطقة السلام 1 بحى فيصل عن عمر يناهز 96 عاما.





شارك فى صلاة الجنازة خالد سعداوى السكرتير العام، والعميد ايهاب حسن السكرتير العام المساعد، وعدد كبير من أبناء السويس وأقاربه وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء البرلمان والشيوخ عقب وفاته أمس الاثنين بعد بعد وعكة صحية داخل على إثرها مستشفى الدمرداش منذ بداية شهر رمضان.





وكان الشيخ حافظ سلامة يعانى من عدم انتظام في ضربات القلب ونسبة الاكسجين في الدم وصلت إلى ٧٠%، وتم نقله إلى مستشفى إمبابة ثم مستشفى عين شمس التخصصى، واخيرا استقر بمستشفى الدمرداش بجوار مسجد النور بناءا على طلبه، وتم دخول الشيخ حافظ سلامة إلى العناية المركزة بالمستشفى.





وخضع الشيخ حافظ سلامة لبرنامج علاجي مكثف بعد وضعه على جهاز للحفاظ على نسبة الاكسجين في الدم.



