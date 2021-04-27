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البيئة تشن حملات تفتيشية على محطات معالجة صرف الرهاوي

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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واصل جهاز شئون البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئى حملاته التفتيشية على محطات معالجة الصرف المباشر أو غير المباشر على مصرف الرهاوى بالجيزة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمتابعة الدورية والتفتيش على محطات معالجة الصرف الصحى.

وأعدت فرق عمل الإدارة العامة للتفتيش البيئى تقارير فنية تعكس الوضع البيئى لتلك المحطات، كما تم إجراء قياسات معملية من خلال معمل الفرع الاقليمى للقاهرة التابع لجهاز شئون البيئة وذلك لعينة مياه من الصرف المعالج قبل تصريفها للتأكد من التزام تلك المحطات بالصرف وفقًا للاشتراطات الواردة بقانون البيئة.

وأكدت وزارة البيئة أن محطات الصرف الصحى تخضع للمراجعة البيئية من خلال الإدارة العامة للإلتزام البيئى بالوزارة لتفقد مدى التزامهم بخطط الإصحاح البيئى المقدمة والتوعية بأهمية إجراء المعالجة لمياه الصرف للحفاظ على نوعية المياه.
البيئة تشن حملات تفتيشية على محطات معالجة صرف الرهاوي
البيئة تشن حملات تفتيشية على محطات معالجة صرف الرهاوي
البيئة تشن حملات تفتيشية على محطات معالجة صرف الرهاوي
البيئة تشن حملات تفتيشية على محطات معالجة صرف الرهاوي
البيئة تشن حملات تفتيشية على محطات معالجة صرف الرهاوي
البيئة تشن حملات تفتيشية على محطات معالجة صرف الرهاوي

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