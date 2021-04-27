مستشار الصحة: الموجة الثالثة لفيروس كورونا أكثر انتشارا (فيديو)

قالت الدكتور نهى عاصم، مستشار وزير الصحة للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه بمنح هيئة الدواء ترخيص طارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك" الصيني يصبح هناك 5 لقاحات حصلت على ترخيص الاستخدام للطوارئ في مصر.





وناشدت نهى عاصم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإقبال أكثر على التطعيم، للوقاية من المضاعفات حال الإصابة بالفيروس، منوهة بأنه تم عقد اتفاقين مع الصين وروسيا للتصنيع المحلي للقاح كورونا، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز مصنع فاكسيرا للتصنيع، وهناك مصنع أخر في أكتوبر تابع لفاكسيرا يتم تجهيزه للتصنيع المحلي، وهناك عدد من الأبحاث الإكلينيكية تتم على لقاحات متطورة كورونا وبمجرد ظهور نتائج يكون هناك خطوات استباقية مع الجهة التي تقوم بها للتعاون في الأبحاث والاستيراد.



