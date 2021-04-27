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مستشار الصحة: الموجة الثالثة لفيروس كورونا أكثر انتشارا (فيديو)
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 12:55 م
رقية جمال
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قالت الدكتور نهى عاصم، مستشار وزير الصحة للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه بمنح هيئة الدواء ترخيص طارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك" الصيني يصبح هناك 5 لقاحات حصلت على ترخيص الاستخدام للطوارئ في مصر.
وناشدت نهى عاصم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإقبال أكثر على التطعيم، للوقاية من المضاعفات حال الإصابة بالفيروس، منوهة بأنه تم عقد اتفاقين مع الصين وروسيا للتصنيع المحلي للقاح كورونا، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز مصنع فاكسيرا للتصنيع، وهناك مصنع أخر في أكتوبر تابع لفاكسيرا يتم تجهيزه للتصنيع المحلي، وهناك عدد من الأبحاث الإكلينيكية تتم على لقاحات متطورة كورونا وبمجرد ظهور نتائج يكون هناك خطوات استباقية مع الجهة التي تقوم بها للتعاون في الأبحاث والاستيراد.
وتابعت مستشار وزير الصحة للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن كورونا يمثل تحدي للعالم أجمع وليس لمصر فقط، منوهة بأن انتشار الفيروس خلال الموجة الثالثة أصبح أعلى، وانتقال الفيروس من شخص لآخر يؤدي إلى تحور الفيروس، معربة عن املها أن يكون التحور في الاتجاه الآمن، مشددة على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية لتقليل انتشار الفيروس وتقليل احتمالات التحور بما يخفف من ثقل الجائحة على النظام الصحي والشعب، مشددة على ان الوضع الوبائي في مصر أفضل من دول كثيرة، ولكن الاحساس الخاطئ بالأمان يؤدي لانتشار الجائحة، ولابد من الالتزام بالاجراءات بما ينعكس على انخفاض نسب الوفيات خلال الموجه الثالثة.
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