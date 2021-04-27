تاريخ مواجهات الأهلي والمصري.. تفوق أحمر وعقدة بورسعيدية و"الضيظوي" كبير الهدافين

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية مساء اليوم الثلاثاء، صوب استاد "الإسكندرية" لمتابعة المواجهة النارية المرتقبة بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز في نسختها الجارية 2020 – 2021.

يحتل فريق الأهلي "وصافة" ترتيب الدوري المصري بالموسم الحالي برصيد 33 نقطة، خلف الزمالك المتصدر برصيد 39 نقطة، بينما يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 29 نقطة، ويبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث مساء الليلة.





تاريخ مواجهات الأهلي والمصري في الدوري





تقابل الأهلي مع المصري البورسعيدي في 119 مباراة ببطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021، حقق المارد الأحمر الفوز في 66 مباراة، مقابل 34 انتصارًا للفريق البورسعيدي، وحسم التعادل نتيجة 19 مباراة بينهما، سجل لاعبو الفريق الأهلاوي 168 هدفًا، واستقبلت الشباك الحمراء 88 هدفًا خلال مواجهات الفريقين السابقة.





اللقاء الأول والأخير بين الأهلي والمصري





أول مواجهة جمعت الأهلي والمصري كانت في نهائي كأس مصر 13 مايو 1927 وفاز المارد الأحمر بخماسية نظيفة، و أخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في الجولة الـ23 للدوري في الموسم الماضي بتاريخ 29 أغسطس لعام 2020، وانتهت بفوز "أبناء التتش" 2-0.





الهداف التاريخي والأكثر مشاركة





يُعد السيد الضيظوي هداف مواجهات الفريقين برصيد 13 هدفًا (10 للمصري - 3 للأهلي)، أما هادي خشبة مدافع الأحمر السابق الأكثر مشاركة في مباريات الفريقين حيث شارك في 25 مباراة.





أكبر انتصار في مواجهات الأهلي والمصري





الأهلي صاحب الانتصار الأكبر في تاريخ مواجهاته مع المصري البورسعيدي وذلك بنتيجة 5- 0 وذلك في بطولة كأس مصر وتكرر مرتين في عامي 1927 و1937.





عقدة للمصري أمام الأهلي





لم يحقق فريق المصري البورسعيدي أي فوز على نظيره الأهلي منذ 4 سنوات، وتحديدًا منذ فوزه بنتيجة 3 – 2 في المباراة التي جمعتهما بتاريخ 13 يونيو لعام 2016، في الجولة 24 من بطولة الدوري المممتاز، حيث تقابل الفريقين بعدها 10 مرات، حقق المارد الأحمر 9 انتصارات وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة بينهما.



