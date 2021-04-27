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مصر للطيران تسير غدا 47 رحلة جوية

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت مصر للطيران، عن تسيير 47 رحلة جوية، غدا الأربعاء بمعدل 33 رحلة دولية إلى كل من "واشنطن، بغداد، لاجوس، أكرا، الدوحة، لندن، نيويورك، أبوجا، باريس، إسطنبول، أمستردام، أبوظبي، عمان، دبي، ميلانو، البحرين، بيروت، الشارقة، مسقط، أديس أبابا، الخرطوم"، و8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 2945 راكبا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، بالإضافة إلي خضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

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