سامي مغاوري ضيف قناة اقرأ.. الليلة

تستضيف قناة اقرأ اليوم وغدا في تمام الساعة ١٢:٠٠ منتصف الليل، الفنان القدير سامي مغاوري، من خلال برنامج "أعمال خالدة" الذي يقدمه الفنان أحمد عزمي.

ويتحدث "مغاوري" عن ذكرياته خلال مشاركته في بطولة المسلسل التاريخي "هارون الرشيد" الذي قام ببطولته النجم الراحل نور الشريف، كما يكشف عن أهم الكواليس التي حدثت خلال التصوير بين فريق العمل.

كما تتناول الحلقة العديد من القضايا الدرامية التي تؤثر في المجتمع.

البرنامج يرأس تحريره الكاتب الصحفي معتصم بالله حمدي، إخراج أمجد عاصم.