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اكتفوا بالإشارة.. رئيس "النواب" يطالب الأعضاء بعدم المصافحة والعناق داخل القاعة

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن، أعضاء البرلمان بعدم المصافحة والعناق داخل القاعة العامة للمجلس.

وقال "جبالي" في كلمته خلال الجلسة العامة، إن مؤشر الإصابات في تزايد وأقول لكم تصافحوا عن بُعد واكتفوا بالإشارة.

وتابع رئيس مجلس النواب: "تباعدوا قدر الإمكان لأن هذا المرض لا يعرف الهزل وإنما يعرف الجدية في التعامل معه لتقليل مؤشر الإصابات".


وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المسشار حنفي جبالي، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على تقرير اللجنة العامة للمجلس، الخاص بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

كما وافق مجلس النواب، على تعديل قانون الكهرباء في مجموعه، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.

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