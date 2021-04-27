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الأرصاد تحذر من ارتفاع في درجات الحرارة خلال هذا الموعد

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بداية من غد الأربعاء ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى 28: 32 درجة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ودرجة الحرارة العظمى 35: 38 درجة، وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد ودرجة الحرارة العظمى 38: 41، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى 16: 19، معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى 23: 27.

ويشهد اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 28 درجة.

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