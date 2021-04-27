Advertisements

تصريح جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
صرح الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بأن الحصول عر لقاح كورونا ليس اختيارا شخصيا مضيفا أن معدلات التردد في الحصول علي اللقاح في إقليم شرق المتوسط كبيرة للغاية، وأن الحصول على لقاح كورونا يقلل من انتشار المرض.

وأضافت الدكتور رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات بشكل عام أكثر الوسائل للحماية من الأمراض الفيروسية مشيرة إلي أن الاستراتيجية العالمية تستهدف رفع التغطية بالتطعيمات بنسبة 90% في جميع بلدان العالم مضيفة أن اللقاحات لها فوائد عظيمة منذ ظهورها قبل 70 عاما مشيرة إلي ضرورة الحصول علي لقاح كورونا لافتة إلى هناك 12 لقاحا هاما للاطفال تحمى 17 مليون طفل في المنظقة سنويا وقالت أن نسبة التغطية بالتطعيمات حاليا في المنطقة تصل إلي 80 % وبالمناطق التى بها حروب بلغت 60 %.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى للمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بمناسبة الأسبوع العالمى للتلقيح 2021، وجائحة كوفيد-19 بالإضافة إلى توزيع اللقاحات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الاخبار الفجر

أخبار تهمك

ضربة مدوية.. الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام المصري

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

منذ حوالي 15 ساعة

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ يوم

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة كارتيرون وأسامه نبيه في الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ حوالي 16 ساعة

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. مصرع وإصابة شخصين في حادث قطار بالسويس

منذ حوالي 12 ساعة

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

3 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يستعد لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

191 لقاحا وطريقة التوزيع.. الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن كورونا

الصين تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا (فيديو)

رئيس لجنة مكافحة كورونا عن الاجراءات الاحترازية: معدومة لدى المصريين

رئيس لجنة مكافحة كورونا: نبحث ضمان أكبر كمية من اللقاحات للمصريين

شقيق رئيس مدينة دمنهور المتوفى بكورونا: لديه 4 أطفال

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 م

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

08:23 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

01:04 ص

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

02:00 ص

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

11:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى