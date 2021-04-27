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الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من غدًا الأربعاء نشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو 5-6 درجات مئوية.

وأضافت "إيمان شاكر"، خلال حوارها عبر "سكايب" مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن درجة الحرارة على السواحل الشمالية تصل لـ 29-30 درجة، والقاهرة تصل لـ 32 درجة، وجنوب البلاد من 39-40 درجة، على أن تتراوح بين 36-37 درجة على القاهرة خلال الأيام القادمة وحتى بداية الاسبوع القادم.

وتابعت، أن البلاد تتعرض لموجة حارة تبدأ غدًا الأربعاء وتستمر حتى منتصف الأسبوع القادم، منوهة بأن ارتفاع درجات الحرارة يكون على جميع أنحاء الجمهورية.

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