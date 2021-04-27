نمو أرباح الشركات الصينية بنسبة 92% في مارس





أظهرت بيانات رسمية اليوم نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية 92.3% على أساس سنوي في مارس آذار إلى 711.18 مليار يوان (109.66 مليار دولار).





وأظهرت الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات أن ذلك يأتي بالمقارنة مع صعود 179 بالمئة على أساس سنوي شهده أول شهرين.





وتغطي بيانات الأرباح الصناعية الشركات الكبيرة التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان من الأنشطة الرئيسية.





وبالنسبة للفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس، نمت أرباح الشركات الصناعية 137 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام إلى 1.825 تريليون يوان.