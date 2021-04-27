علاء عابد لـ وزير الكهرباء: لماذا لا يتم التحصيل من المنشآت والمباني المخالفة؟



شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المسشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر.



من جانبه، وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، سؤال للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء قائلًا: لماذا لا يتم تحصيل تكلفة الكهرباء من المنشآت المخالفة والمباني والمصانع، والتي تكبد الدولة مليارات الجنيهات؟، وكيف تقدر وزارة الكهرباء قيمة الاستهلاك؟





وأكد "عابد" خلا كلمته بالجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، أن هذه المليارات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الشركات والمصانع والمنازل المخالفة، يمكن أن تتسبب في خفض قيمة الكهرباء المستحقة على المواطنين إلى النصف.





وأضاف قائلًا: "نرى على المحور وفي المناطق العشوائية عمارات مخالفة يصل ارتفاعها إلى أكثر من 20 طابقًا، وخلال تنفيذ قرارات الإزالة فوجئنا بوجود لمبة كبيرة في كل حجرة وكل بلكونة وهو ما يعد سرقة للتيار الكهربائي، وأصحاب العقارات يتحايلون على الوزارات بإضاءة المباني منعا للإزالة".





وتابع أنه بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت مصر رائدة في مجال الكهرباء بالمنطقة العربية، بعد أن كنا من 7 سنوات نعيش في عصور الظلام أيام الإخوان، والرئيس السيسي أثبت للعالم أن مصر قادره على قهر المستحيل.

