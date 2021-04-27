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فائض الميزان التجاري القطري يرتفع 73% في مارس

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 01:38 م
بوابة الفجر
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ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر في شهر مارس الماضي بنسبة 72.7% على أساس سنوي إلى 13.2 مليار ريال، بينما انخفض بنسبة 0.3% قياساً بالشهر الذي سبقه وفق بيانات جهاز التخطيط و الإحصاء القطري .

ودعم النمو السنوي لفائض الميزان التجاري لقطر الشهر الماضي زيادة قيمة الصادرات بنسبة 38.2% إلى 22.1 مليار ريال.

وزادت قيمة صادرات قطر من "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية في مارس الماضي لتصل إلى نحو 13.4 مليار ريال، فيما ارتفعت قيمة "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.2 مليار ريال ، بزيادة نسبتها 74.5% عن مارس 2020 .

سجلت قيمة الواردات السلعية الى الدوحة زيادة نسبتها 6.7% لتصل إلى 8.9 مليار ريال قطري ، حيث احتلت الصين دول المنشأ الرئيسية بقيمة 1.2 مليار ريال وبنسبة 13.3% من إجمالي قيمة الواردات السلعية .

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