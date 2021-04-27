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3 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي والتي ستقام في التاسعة والنصف مساء على ستاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويشهد تشكيل الأهلي المتوقع 3 مفاجآت باعتماد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على أحمد رمضان بيكهام في الناحية اليسرى كما يعود محمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى، فيما يعود أليو ديانج لخط الوسط مجدددا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :- 

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - سعد الدين سمير - أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - محمود كهربا - محمد شريف

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موسيماني ا التشكيل الأهلي المتوقع

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