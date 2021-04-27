Advertisements

استقرار أسهم أوروبا خلال تعاملات اليوم

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 01:44 م
بوابة الفجر
Advertisements

لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد إعلان نتائج أعمال شركات قيادية مثل HSBC وBP، في حين أصبح يو.بي.إس أحدث بنك يكشف عن تضرره من التعامل مع شركة الاستثمار الأمريكية أرشيغوس.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.01 بالمئة، إذ عوضت مكاسب أسهم النفط والغاز خسائر أسهم شركات الخدمات المالية.

وحقق المؤشر فايينشال تايمز 100 البريطاني زيادة طفيفة، إذ قفز سهم شركة النفط الكبرى بي.بي 2.6 بالمئة بعدما ارتفعت أرباحها في الربع الأول من العام بشكل كبير بفعل ارتفاع أسعار النفط وتحقيق إيرادات كبيرة من تعاملات الغاز الطبيعي.

وتقدم سهم بنك HSBC الذي يركز على آسيا 0.9 توزيع اللقاح في أسواقه الرئيسية بتوقعات اقتصادية أكثر إشراقا.

لكن سهم UBS تراجع 3.5 بالمئة، إذ تأثر بخسارة غير متوقعة بلغت 774 مليون دولار من أرشيجوس، مما نال من بريق صافي الارباح الفصلية التي تجاوزت التوقعات بارتفاعها 14 بالمئة.

وقفز سهم شركة الشحن الدنماركية دي.إس.في بانالبينا 7.7 بالمئة ليتصدر ستوكس 600 بعد أن وافقت على شراء قسم الخدمات اللوجستية في شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية في صفقة قيمتها 4.1 مليار دولار.

أخبار تهمك

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة مدوية.. الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام المصري

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يستعد لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة كارتيرون وأسامه نبيه في الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. مصرع وإصابة شخصين في حادث قطار بالسويس

منذ حوالي 12 ساعة

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

3 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

منذ ساعة الا ربع

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 م

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

08:23 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

01:04 ص

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

02:00 ص

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

11:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى