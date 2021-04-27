استقرار أسهم أوروبا خلال تعاملات اليوم





لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد إعلان نتائج أعمال شركات قيادية مثل HSBC وBP، في حين أصبح يو.بي.إس أحدث بنك يكشف عن تضرره من التعامل مع شركة الاستثمار الأمريكية أرشيغوس.





ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.01 بالمئة، إذ عوضت مكاسب أسهم النفط والغاز خسائر أسهم شركات الخدمات المالية.





وحقق المؤشر فايينشال تايمز 100 البريطاني زيادة طفيفة، إذ قفز سهم شركة النفط الكبرى بي.بي 2.6 بالمئة بعدما ارتفعت أرباحها في الربع الأول من العام بشكل كبير بفعل ارتفاع أسعار النفط وتحقيق إيرادات كبيرة من تعاملات الغاز الطبيعي.





وتقدم سهم بنك HSBC الذي يركز على آسيا 0.9 توزيع اللقاح في أسواقه الرئيسية بتوقعات اقتصادية أكثر إشراقا.





لكن سهم UBS تراجع 3.5 بالمئة، إذ تأثر بخسارة غير متوقعة بلغت 774 مليون دولار من أرشيجوس، مما نال من بريق صافي الارباح الفصلية التي تجاوزت التوقعات بارتفاعها 14 بالمئة.





وقفز سهم شركة الشحن الدنماركية دي.إس.في بانالبينا 7.7 بالمئة ليتصدر ستوكس 600 بعد أن وافقت على شراء قسم الخدمات اللوجستية في شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية في صفقة قيمتها 4.1 مليار دولار.