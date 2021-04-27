تسجيل 8053 إصابة بفيروس كورونا في روسيا

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، 8053 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 8803 أمس، بينما قفزت الوفيات اليومية إلى 392 بعدما بلغت 332 في إحصائية أمس.

وبحسب مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، وصلت حصيلة الإصابات في البلاد إلى 4 ملايين و779425، منها 108980 حالة وفاة منذ بداية تفشي الوباء.

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن 8039 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ارتفع مجموع المتعافين إلى 4 ملايين و402678 شخصا، في حين تبقى هناك 267767 حالة نشطة.

وكانت العاصمة موسكو، شهدت تراجعًا في الإصابات الجديدة لتبلغ 2098 مقابل 2687 أمس، مع تسجيل 58 وفاة مقابل 55 أمس.