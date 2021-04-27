قبل مباراة المصري.. ماذا يفعل علي ماهر أمام الأهلي؟ (أرقام)

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 27 أبريل الجاري، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز في نسختها الجارية 2020 – 2021.

يحتل فريق الأهلي "وصافة" ترتيب الدوري المصري بالموسم الحالي برصيد 33 نقطة، خلف الزمالك المتصدر برصيد 39 نقطة، بينما يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 29 نقطة، ويبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث مساء الليلة.





تاريخ مواجهات علي ماهر ضد الأهلي





يقود علي ماهر فريق المصري البورسعيدي في مباراة الفريق اليوم ضد الأهلي، وسبق وتقابل المدير الفني مع الفريق الأحمر في 5 مواجهات رسمية سابقة، حقق انتصارًا وحيدًا، وخسر 4 مباريات، سجل فريقه هدفين، واستقبلت شباكه 6 أهداف خلال مواجهات الفريقين السابقة.





اصطدم "ماهر" مع الأهلي للمرة الأولى خلال قيادة فريق الأسيوطي (بيراميدز)، موسم 2017 / 2018 في بطولة الدوري الممتاز، وخسر مباراتي الدورين الأول والثاني بنتيجة واحدة 1-0، ثم تجدد الصدام بينهما في ربع نهائي كأس مصر عام 2018 وحقق الفوز على المارد الأحمر بهدف دون رد وأطاح به من البطولة المحلية.





تكرر اللقاء بين علي ماهر أمام الأهلي وذلك بعد توليه قيادة فريق إنبي، والتقى مع المارد الأحمر في مباراتين ببطولة الدوري الممتاز موسم 2018 / 2019، وخسر المباراتين بنتيجة 2 – 1، 2-0 على الترتيب.



