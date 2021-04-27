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البرلمان يناقش طلب رفع الحصانة عن النائب شريف الجبلي

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان.

وكان قد رفض تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية طلب رفع الحصانة عن النائب في القضية المقامة ضده رقم 28733 لسنة 2018 جنح قسم العجوزة، جنح مستأنف شمال الجيزة، والمقيدة برقم "77" لسنة 2021، للكيدية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على تقرير اللجنة العامة للمجلس، الخاص بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

كما وافق مجلس النواب، على تعديل قانون الكهرباء في مجموعه، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.

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