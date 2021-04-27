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مُحامي طفلة المعادي ضحية التحرش: تُعالج نفسياً من آثار الحادث

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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بدأت اليوم، الدائرة رقم 24 جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة محمد جودت المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.

طالب المُدعي بالحق المدني الحاضر مع أسرة "طفلة المعادي" المجني عليها في واقعة التحرش الشهرة بتوقيع أقصى عقوبة على المُتهم محمد جودت.

وأثبت محامي أسرة الطفلة إلى أن المجني عليها تُعاني من ضرر نفسي بعد الحادث، وأشار غلى أنها تتلقى علاجًا نفسيًا، وهو ما تسبب في عدم حضور الأسرة جلسة اليوم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محي الدين وكامل سمير كامل وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.

كانت قد اتهمت النيابة العامة للمتهم محمد جودت حسين أحمد سباق "محبوس"، السن: 37 عامة، مشرف أمن بشركة بريمير لكاميرات المراقبة بأنه في يوم 8 مارس 2021 بدائرة قسم المعادي محافظة القاهرة - خطف بالتحليل الطفلة المجني عليها يارا. ا بأن استدرجها الي أحد العقارات قاصدة إبعادها عن ذويها وأعين الرقباء فتتبعته طواعية إلي حيث أرشدها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت هذة الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة المجني عليها والتي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية بالقوة بأن باغتها بإستطالة يده إلي أماكن حساسة بجسدها والإمساك بمواطن عفتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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