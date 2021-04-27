25 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم الثلاثاء أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن. كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.





وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.