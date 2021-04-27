إيران تعلن مقتل قائد بالحرس الثوري في حادث أمني شمالي غرب البلاد

قتل الرائد وحيد زرافشان قائد الكتيبة 310 التابعة للحرس الثوري الإيراني، جراء حادث أمني فى مدينة اشنوية شمال غربى البلاد.

وأشارت العلاقات العامة والإعلام لفيلق "شهداء أذربيجان غربي" التابعة للحرس الثوري، إلى أن زرافشان، قتل خلال أداء مهمته إثر حادث أمني، ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "فارس".