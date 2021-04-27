«تعليم الكبار» بجامعة عين شمس يمنح المشاركين في مشروع محو الأمية 50% خصما على الدورات

أعلن مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس تقديم خصم ٥٠٪ من قيمة الدورات التى ينظمها المركز لطلاب جميع الكليات المشاركة في المشروع، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور إسلام السعيد مدير المركز والذى أكد على أن المركز يقدم العديد من الدورات التدريبية في عدة مجالات لتنمية مهارات الطلاب.



جدير بالذكر أن جامعة عين شمس تصدرت ترتيب الجامعات المصرية في مجال دمج طلابها في مشروع محو الأمية، حيث تمكن طلاب جامعة عين شمس من محو أمية 7995 مواطنًا وفقًا لنتيجة دورة يناير 2021، وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي بعد تصدر جامعة عين شمس للجامعات المصرية في مجال محو الأمية في دورة أكتوبر ٢٠٢٠.