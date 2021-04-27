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تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الأربعاء، الموافق 28 أبريل 2021 وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 3 مايو 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:





اعتبارا من يوم الأربعاء طقس مائل للحرارة نهار علي السواحل الشمالية، حار علي القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، ولطيف ليلًا من شمال البلاد وحتي القاهرة الكبرى ومعتدل علي جنوب البلاد.


غدا الأربعاء:

نشاط الرياح احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء

اعتبارا من يوم الخميس الموافق 29 أبريل أرتفاع آخر في درجات الحرارة ليسود طقس حار نهار علي السواحل الشمالية، شديد الحرارة علي القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، ومعتدل علي كافة الأنحاء.


يوم الخميس المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء

يوم الجمعة المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد

يوم السبت المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد

يوم الأحد المقبل:

نشاط الرياح على مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد


يوم الإثنين المقبل:

نشاط الرياح على مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد


وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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