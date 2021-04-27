مجلس النواب يوافق على إعفاء صندوق تحيا مصر من الضرائب والرسوم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، المنعقدة الأن، على مشروع قانون بتعديل قانون صندوق تحيا مصر، والذي يقضي بالإعفاء من الضرائب والرسوم.





وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن التعديلات تكمن في زيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر، نظرًا لطبيعة صندوق تحيا مصر، وبغرض تنفيذ الأغراض التي أنشئ من أجلها قرر قانون إنشاء الصندوق في مادته الثامنة بعض الإعفاءات المالية للصندوق فنص على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق كما لا يسرى عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تفرض مستقبلًا.





وقالت اللجنة في تقريرها الذي يناقشه مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، إنه لقد تبين من الواقع العملى بعض المعوقات التي صادفت تنفيذ نص الإعفاء السابق الإشارة إليهما أدى الى تحمل الصندوق رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وعدم سريان الإعفاء على التبرعات والمنح التي ترد للصندوق من الخارج، فضلًا عن عدم شمول الإعفاء المشار إليه قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك تأسيسًا على ما قضت به المادة (29) من قانون الضريبة على القيمة المضافة من عدم سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على الضريبة على القيمة المضافة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة، ورغبة من الحكومة في تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي أنشئ من أجلها تم إعداد مشروع القانون المعروض لزيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر.



